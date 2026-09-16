Graziani: "Paratici aveva scelto Grosso, tornare su Vanoli è segno d'intelligenza ed è partito bene"

L'ex attaccante viola ha parlato di Fiorentina e di molto altro

A Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani per parlare di Fiorentina: "Pellegrino sta giocando bene, è presto per dire che sta convincendo, ma si muove bene da attaccante vero."

Sugli esterni: "I terzini mancano in fase difensiva e potrebbe essere un problema, magari Vanoli metterà Ranieri bloccato e poi uno dei nuovi tipo Valdepenas o Joao Mario. Questa è la pecca più grande poi il centrocampo è di livello alto così come davanti."

Su Grosso: "Al Sassuolo ha fatto un bel campionato e ci poteva stare come scelta poi le cose non sono andate. Paratici non ha confermato Vanoli per un motivo, ricordiamocelo e per lui Grosso poteva essere l'allenatore giusto. Chiaramente Paratici poteva ammettere il suo errore, ma la scelta fatta su Vanoli è segno d'intelligenza perché non è facile ricredersi."

Su Gnonto: "Profilo giovane e ha tanta voglia. Mi sembra presto per valutarlo, ma ha dei colpi e ha fatto pure delle presenze in Nazionale, quindi ha dei numeri assolutamente."