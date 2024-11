Graziani: “Non serve un attaccante a gennaio. Ikonè non serve a niente, Biraghi meglio che vada via”

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno dei temi di attualità di casa viola, queste le parole dell’ex attaccante della Fiorentina degli anni 80:

“Oggi la Fiorentina ha 4 attaccanti, Kean, Gudmundsson, Kouamè e Beltran. Devi andare alla ricerca di un attaccante solo se va via qualcuno, la priorità secondo me non l’attacco, ma il centrocampo e la difesa. Biraghi dovrebbe andare a logica a giocare da un’altra parte, abbiamo Gosens e se va via lui finisce la carriera giocando e non guardando gli altri che giocano. Siamo il quarto attacco della serie A e non dobbiamo metterci le mani. A gennaio interviene sul mercato chi ha bisogno e chi ha qualcosa che non va, ad oggi la Fiorentina non deve pensare ad un mercato immediato perchè non c’è niente che non va.

Parisi e Kayode non stanno giocando molto, io gli darei più spazio perchè ce ne sarà bisogno. Ad oggi i ragazzi scontenti sono Biraghi e forse Quarta, ma abbiamo la Conference, abbiamo la Coppa Italia, tutti fanno parte del progetto, poi è naturale che c’è chi gioca di più e chi gioca di meno. Io aggiungerei sul mercato un centrocampista perchè nel mezzo siamo più corti. Non è vero che le riserve della Fiorentina sono scarse perchè Italiano con quei giocatori li è arrivato in 3 finali anche se è vero che i giocatori che sono arrivati sono più bravi di quelli che c’erano prima e per questo motivo vanno fatti i complimenti a chi li ha portati a Firenze.

Kouamè solo per l’impegno che ci mette merita la sufficienza sempre, è una delle alternative che in tanti vorrebbero avere, può fare più ruoli, ti puoi fidare di questo ragazzo, entra sempre con il sorriso, lotta sempre, io lo terrei volentieri a meno che lui non voglia andare a giocare da qualche altra parte, in quel caso io mi organizzo e ne prendo un altro.

A me Ikonè non piace, fa sempre gli stessi errori, non l’ho mai visto migliorare, con lui non ce ne facciamo nulla. Lui dovrebbe lasciare la Fiorentina e bisogna prendere un altro giocatore che funziona di più, se lui va via risparmiamo anche l’ingaggio. Ikonè in Francia potrebbe anche avere mercato, aveva fatto la Champions li, aveva fatto bene, io se fossi al suo posto vorrei tornare a casa per giocare perchè non è bello fare questo mestiere guardando gli altri che giocano, lui fa 1 partita si e 4 no, entra ed esce.

Biraghi non ha preso bene la sostituzione di Cipro, ha detto e perchè proprio a me, secondo me è giusto vada via. Quarta non è un mediano, può giocare a centrocampo solo se ci sono 14 giocatori con l’influenza, non ha i tempi del centrocampista anche se ha un buon piede”

