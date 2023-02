Graziani: “Lite tra Barone e tifoso un malinteso, quando le cose non vanno meglio stare in disparte”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Francesco “Ciccio” Graziani ha così parlato dei temi caldi in casa Fiorentina, soffermandosi anche sul battibecco dopo l’Empoli tra il direttore generale, Joe Barone, e un tifoso viola: “Il battibecco tra Barone e il tifoso è stato un malinteso sfociato in una contestazione. Il nervosismo porta a queste situazioni. Se le cose non vanno è preferibile starsene in disparte. A Moena in estate lo esaltavano Barone, ora lui deve sapere che la situazione è così”. Poi prosegue: “A me piace parlare di calcio. Siamo sempre a parlare di soldi qui. A Commisso si può rimproverare l’attuale stagione deludente, ma noi dobbiamo fare i tifosi, non possiamo sempre discutere di finanza. A noi deve interessare il risultato sportivo. Se fai risultati sei bravo, altrimenti un somaro”.