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Graziani: "L'impresa di Italiano con lo Spezia mi ricorda quella di Nicola"

Graziani sarebbe soddisfatto di vedere Italiano sulla panchina viola.

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
26 giugno 2021 18:18
Graziani: "L'impresa di Italiano con lo Spezia mi ricorda quella di Nicola" -
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Graziani: "L'impresa di Italiano con lo Spezia mi ricorda quella di Nicola"

L'opinionista Ciccio Graziani è intervenuto al Brivido Sportivo e ha parlato del possibile nuovo allenatore della Fiorentina, Vicenzo Italiano, dello Spezia.

Ecco le sue parole: "Il tecnico Italiano è riuscito a conquistare la salvezza con lo Spezia facendo un calcio offensivo e divertente. I meriti sono sotto gli occhi di tutti. Mi ha ricordato l’impresa realizzata da mister Nicola con il Crotone dell'ex viola Falcinelli. E’ bravo però se deve lavorare bene, dovrà avere alle spalle una società pronta a difenderlo nei momenti delicati".

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