Graziani: "La Fiorentina? Mi prende lo sconforto. ADV completamente distaccato..."

Ciccio Graziani è tornato a parlare di Fiorentina ai microfoni di Radio Blu. Ecco le sue dichiarazioni: "Quando devo parlare di Fiorentina mi viene lo sconforto: dovremmo prendere qualche giocatore co...

Ciccio Graziani è tornato a parlare di Fiorentina ai microfoni di Radio Blu. Ecco le sue dichiarazioni: "Quando devo parlare di Fiorentina mi viene lo sconforto: dovremmo prendere qualche giocatore conosciuto, nomi come Zaza o Pjaca che possono accendere l’entusiasmo. L’input è cedere gli esuberi e poi comprare, ma si tratta di una strategia sbagliata. E poi mi piacerebbe puntare di più sui giocatori italiani. La proprietà si è completamente distaccata da Firenze, ogni tanto Andrea Della Valle dice qualcosa e poi finisce lì. La squadra dell’anno scorso con tre calciatori giusti in più era già un passo avanti".