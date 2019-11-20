Graziani: "La cessione di Chiesa andrebbe a favore di tutti. Felice di entrare nella Hall of Fame della Fiorentina"
Queste le parole rilasciate ai microfoni di Radio Bruno Toscana da Francesco Graziani, ex giocatore della Fiorentina: "Mi hanno detto che entrerò presto nella Hall of Fame della Fiorentina e sono molt...
Queste le parole rilasciate ai microfoni di Radio Bruno Toscana da Francesco Graziani, ex giocatore della Fiorentina: "Mi hanno detto che entrerò presto nella Hall of Fame della Fiorentina e sono molto felice di questo. Dopo Cagliari, ora con il Verona la Fiorentina deve migliorare l'approccio alla gara. Secondo me la cessione di Chiesa andrebbe a favore di tutti, anche del club che così si troverà una somma importante da investire. Penso che in estate non siano arrivate offerte concrete per lui. A Vlahovic avrei dato maggiore spazio, la Fiorentina avrà bisogno di giocare con un centravanti".