Graziani: "La cessione di Chiesa andrebbe a favore di tutti. Felice di entrare nella Hall of Fame della Fiorentina"

Queste le parole rilasciate ai microfoni di Radio Bruno Toscana da Francesco Graziani, ex giocatore della Fiorentina: "Mi hanno detto che entrerò presto nella Hall of Fame della Fiorentina e sono molt...

A cura di Redazione Labaroviola 20 novembre 2019 18:33

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