Graziani: "Kean non si è comportato bene con la Fiorentina, i contratti vanno sempre rispettati"

L'ex giocatore viola ha parlato del giocatore in uscita verso Como

A Radio Bruno è intervenuto Ciccio Graziani per parlare di Kean: "Se fossi stato il direttore, avrei parlato subito con lui dicendogli che se fosse stato convinto di rimanere lo avrei fatto anche capitano, invece se avesse tentennato lo avrei messo sul mercato subito. Lo abbiamo portato allo scontro e non va bene perché la Fiorentina doveva risolvere prima questa questione senza cadere dal pero come pare sia successo."

Prosegue: "Lui non si è comportato bene perché sei un professionista e ti alleni sempre, non ti puoi rifiutare perché i contratti si rispettano. Hanno preso Pellegrino perché sapevano che sarebbe partito."

Su Zirkzee: "Sono contento se arrivasse e giocherei a due punte perché sarebbe davvero una bella coppia con Pellegrino. Ce li vedo bene e mi piacerebbe molto, se arriva lui poi a noi non ce ne frega più nulla di quello che fa Kean."

Su Grosso: "La Fiorentina a Roma era messa malissimo in campo, ha messo dentro gente come Brescianini e Dodo che sono in uscita e non hanno mai giocato. La difesa mi preoccupa perchè i nostri terzini non sanno difendere, quindi cercherei delle alternative per correggere questo fattore. Grosso deve vincere col Frosinone e se non succede è già in discussione perché deve cambiare tanto a partire dall'atteggiamento."

Prosegue: "Sarò al Franchi sabato per festeggiare la Fiorentina e non vedo l'ora di rivedere tanti grandi giocatori e miei compagni. Sento già una grande emozione, ma se non vinciamo me ne vado."