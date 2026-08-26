Di Marzio svela: “Se Kean resta alla Fiorentina questa stagione guadagnerà 6 milioni come da contratto”

Clamoroso retroscena svelato da Di Marzio in diretta su Sky Sport

Gianluca Di Marzio in diretta su Sky Sport ha svelato alcuni clamorosi retroscena sul rinnovo firmato da Kean con la Fiorentina. Infatti all’epoca Pradè strappò un rinnovo con aumento della clausola da 10 milioni, ma soprattutto con aumento dell’ingaggio. Infatti non solo l’ingaggio di Kean la scorsa stagione è passato da 2.2 milioni a stagione a 4.5. Ma quest’anno come rivelato da Di Marzio l’ingaggio previsto per Kean in questa stagione è di 6 milioni netti a stagione