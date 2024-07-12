Graziani: "Kean deve fare almeno 15 gol altrimenti sarebbe l'ennesima sconfitta per l'attacco della Fiorentina"

L'ex centravanti del 1982 ha parlato del neoacquisto viola giunto dalla Juve nell'odierna sessione di mercato

A Radio Bruno è intervenuto l'ex attaccante viola Ciccio Graziani che ha parlato del neoarrivato a Firenze Moise Kean: "Hanno fatto bene a puntarci perché Kean è forte ma ha bisogno di continuità, cosa che a Torino non ha mai avuto. Dobbiamo avere memoria perché tutti pensavano che sarebbe diventato come Vlahovic poi si è perso un po', ma può riprendersi. Kean può fare sia la punta che l'esterno e questo è importante nel calcio moderno perché è un giocatore duttile e sa mettersi in campo bene. Mi auguro che i fiorentini abbiano fiducia in lui però per essere una scommessa vinta deve fare almeno 15 gol sennò sarà un'altra sconfitta per l'attacco viola".

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