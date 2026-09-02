Graziani: "Gudmundsson non ha fatto nulla a Firenze, la sua cessione è stata giustissima per i viola"

L'ex attaccante ha parlato del trasferimento di Gudmundsson alla Lazio

Graziani a Radio Bruno: "Emozione per il Centenario, ma l'attacco si è indebolito. Preoccupato per la difesa"

L'ex attaccante e tecnico della Fiorentina Francesco "Ciccio" Graziani ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Bruno per analizzare il momento attuale e le vicende legate al mondo viola.

Il traguardo del Centenario «La celebrazione per i cento anni mi ha toccato profondamente. È stato splendido ritrovare colleghi della mia generazione, insieme a rappresentanti delle epoche precedenti e più recenti. Se dovessi trovare un piccolo appunto, avrei riservato un momento speciale sul palco per i reduci dell'ultimo tricolore, consentendo così alla tifoseria di tributare loro il giusto e meritato calore».

Le perplessità sul reparto avanzato «A mio avviso, l'addio di Kean e i contestuali innesti di Beto e Pellegrino hanno depotenziato la fase offensiva. Ci ritroviamo ora con due elementi dalle caratteristiche molto analoghe e ho forti dubbi sulla loro capacità di coesistere al meglio in campo».

I problemi nel pacchetto arretrato «La situazione difensiva mi preoccupa non poco. Jiménez e Valdepeñas mostrano buone qualità quando si tratta di spingere, ma evidenziano evidenti lacune nella fase di copertura. I terzini stanno incontrando enormi difficoltà e anche i difensori centrali devono ritrovare rapidamente la giusta concentrazione».

Il giudizio su Gudmundsson «Ritengo che la sua esperienza a Firenze avesse ormai esaurito la spinta propulsiva, senza lasciare un segno tangibile del suo passaggio. Per questo motivo, reputo la sua cessione una scelta opportuna».