Graziani: "Futuro Pioli? Sicuramente la società si sta guardando attorno, ma non escludo possa rimanere"

L'ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani, ha così commentato le parole di Pioli nel post partita."Sono state delle riflessioni dettate dalla stanchezza. Mi sembrava che fosse infastidito lui st...

L'ex giocatore della Fiorentina Ciccio Graziani, ha così commentato le parole di Pioli nel post partita.

"Sono state delle riflessioni dettate dalla stanchezza. Mi sembrava che fosse infastidito lui stesso nel dire ciò che ha detto. Ovviamente per lui decideranno sia i risultati che la fiducia della proprietà, lo sa anche lui. Indubbiamente la società si sta guardando intorno altrimenti ci sarebbe stato qualche contatto con lo stesso Pioli sotto quel punto di vista. Non è detto che qualcuno non lo chiami da qui a fine stagione, ma qualora lo facessero non credo rifiuterebbe di vedersi".