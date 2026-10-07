Graziani: "Firenze è uno dei posti migliori dove giocare, il pubblico è sempre incredibile"

L'ex giocatore viola ha parlato di Fiorentina e degli ultimi temi

A Radio Bruno è intervenuto l'ex giocatore viola Ciccio Graziani per parlare di Fiorentina: "A Firenze la stampa è un vantaggio ed è gestibile, vi direi di andare a Roma e vedere com'è davvero. Qua è un'isola felice poi c'è a chi piace più un giocatore o un altro."

Su Ndour: "Quel gol è stata una giocata di grande intelligenza, non è stata una papera, è merito suo perché poi devi metterla in porta da 70 metri e non tutti sono capaci. Il portiere era fuori, ma non poteva aspettarsi un colpo così."

Sui giocatori di oggi: "Guadagnano cifre talmente alte che non hanno fame, infatti non hanno nemmeno voglia di giocare. Stanno in panchina e ridono, se io fossi fuori non sarei felice perché mi piacerebbe essere sempre protagonista."

Su Firenze: "Questa piazza è unica, i tifosi si fanno sentire e ti sostengono anche quando le cose non vanno bene. Qualcuno fischia, ma c'è di peggio in Italia e Firenze è una delle città migliori che ci possano essere. Ai fiorentini non si rimprovera nulla, pretendono professionalità ma ci sta ed è il minimo."

Sul Genoa: "Sarà uno spartiacque, una gara che arriva dopo due buone gare. Troviamo una squadra agguerrita che ha raccolto poco e potrebbe pure cacciare l'allenatore. Se vinciamo, possiamo cominciare a fare altri pensieri."

Su Mastantuono: "Parlerei con lui per sapere come ha recuperato e come sta poi è chiaro se ho visto qualcuno in allenamento che ha fatto meglio, lo metto in panchina per il secondo tempo."