TMW: “Ndour piace a tanti club di primo livello, il gol da 70 metri cambia la sua dimensione”

Ndour ha conquistato tutti con il gol dalla sua metà campo

"Sono felice del mio percorso, la Fiorentina mi ha rilanciato e permesso di giocare con continuità nel mio Paese essendo italiano: può essere un punto d'arrivo". Cher Ndour nelle scorse settimane aveva ammesso di vedere qualcosa nel futuro. "Qui si sta costruendo qualcosa di importante per arrivare ai quei livelli ma serve tempo".

La qualificazione al prossimo europeo di Albania e Serbia passa anche dalla sua rete. Il tre a zero arriva con una conclusione da lontanissimo più dai 70 che non i 60 metri, che è destinata a fare il giro del mondo. Una prodezza che gli può valere uno status nuovo. Perché con la Fiorentina non ha fatto troppo bene finora, tanto da finire nel tritacarne delle critiche, come altri suoi colleghi.

Ora però potrebbe essere tutto diverso. Perché è chiaro che la qualificazione sia passata dai suoi piedi. E quindi lo stesso Ndour potrebbe entrare in una dimensione differente, dovuta proprio a quello che ha fatto in Under 21. Difficile discuterne il valore, così come la qualità. Dopo questa dimostrazione - con la fascia da capitano - è ovvio che la valutazione può essere differente. Tanto da valergli l'interesse di club di primissimo valore: il PSG ha ancora il 50% della futura rivendita. Lo scrive Tuttomercatoweb