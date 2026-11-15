Graziani esalta Esposito: "Mi ricorda molto Toni quando giocava nella Fiorentina, è un bomber"

L'ex attaccante di Fiorentina e Roma ha parlato del numero 9 azzurro

Intervistato da TMW, l'ex attaccante e tecnico della Fiorentina Ciccio Graziani ha commentato l'ottimo momento attraversato da Pio Esposito, ormai punto fermo della Nazionale guidata da Mancini.

Sull'avventura in azzurro Ecco il pensiero dell'ex bomber viola: “Pio Esposito ha tutte le carte in regola per infrangere il primato di gol con l'Italia: viaggia a una media incredibile e ha ancora tantissimi anni davanti per indossare la maglia azzurra. Le statistiche parlano chiaro, ma dovrà essere bravo a restare umile, perché nel calcio prima o poi arrivano anche i periodi meno brillanti”.

Il confronto illustre Sollecitato a individuare un modello per il giovane centravanti nerazzurro, Graziani tira in ballo un'altra vecchia conoscenza del club gigliato: “Per me ricorda molto Luca Toni: al momento è una versione in miniatura di Luca, sia per struttura fisica che per modo di stare in campo. Spero che possa eguagliare i suoi traguardi, inclusi la vittoria della Coppa del Mondo e la Scarpa d'Oro. E chissà che non riesca persino a fare meglio”.