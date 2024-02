Graziani duro: “Nzola non dà segni di vita, prendi un giallo, dai uno schiaffo a qualcuno, fai qualcosa”

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno della Fiorentina a due giorni dalla sfida contro la Lazio, queste le sue parole:

“Ho sempre detto che, fossi stato la Fiorentina, una scommessa l’avrei fatta solo su Belotti, anche se un anno non ha mai segnato nemmeno un gol perchè è stato sfortunato. Io lo dissi a Barone e Pradè, Belotti andava preso ed era perfetto. Anche Nzola ci poteva stare come scelta, aveva segnato 12 gol con una squadra retrocessa, pensavo potesse fare 18 gol in una squadra come la Fiorentina. Belotti interpreta le partite come facevo io, suda la maglia, la gente apprezza sempre questi giocatori. La Roma non penso che lo tenga, lui se vuole restare alla Fiorentina resta a Firenze.

Kayode ha fatto un gol importantissimo, il suo entusiasmo ti fa capire la sua voglia. La Fiorentina vuole investire molto di più nei giovani anche grazie al Viola Park. Comuzzo farà benissimo e vedere in allenamento Infantino vi posso garantire che ha delle qualità importanti però è molto chiuso in quel ruolo ed è giovane. Nzola non dà segni di vita, prendi un giallo, dai uno schiaffo a qualcuno, non ho mai visto in questo ragazzo la rabbia e la determinazione, cosi è sempre sotto critica. Ha perso entusiasmo ed autostima, cosi rischia di peggiorare ancor di più la situazione, con l’arrivo di Belotti potrebbe essere una botta incredibile. Beltran sta dando il meglio di se dietro alla punta, ci sono dei giocatori che arrivano in un modo e poi cambiano il proprio modo di giocare in altre posizioni, è accaduto spesso nel calcio”

