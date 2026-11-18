Graziani difende Fagioli: "Non è uno stupido, non va demonizzato perchè è un giocatore di qualità"

L'ex attaccante viola difende il centrocampista che è nell'occhio delle critiche

A Radio Bruno Ciccio Graziani ha parlato di Fiorentina: "Quando parli in televisione, devi essere imparziale perchè sennò non sei credibile. Io tifo la Fiorentina, ma devo essere oggettivo tipo quando ho detto che c'era il rigore su Joao Mario contro la Juventus. Fare delle critiche è anche uno stimolo per migliorare poi è chiaro che vorrei parlarne sempre bene."

Su Fagioli- Oulai: "Mi piacciono entrambi e non voglio che vengano messi uno contro l'altro. Non bisogna demonizzare Fagioli perchè non è uno stupido ed è uno che sa giocare a calcio e lo stesso Oulai ha tante qualità. Potrebbe fare tranquillamente il regista Oulai con mezzala Fagioli. Col Belgio non ha fatto bene, ma tutti sono stati travolti."

Su Pellegrino: "Non lo vedo da 15 gol ora come ora poi tutto può cambiare. Non mi dispiace, mi auguro gli arrivino più palloni alti perchè è molto bravo."

Su Beto: "Gioca poco ed è difficile da giudicare perchè è uno di grande stazza ed avrebbe bisogno di fare minuti. Solo col campionato lo valuti con difficoltà."