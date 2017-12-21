Graziani: "Della Valle permalosi, Andrea si è allontanato per una protesta di pochi ma il calcio è così"

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:"Quest'anno la Fiorentina nelle gare più difficili è riuscita a portare a casa risultati soddisfacenti, anche sotto il profilo del gioco....

Ciccio Graziani ha parlato a Radio Bruno, queste le sue parole:

"Quest'anno la Fiorentina nelle gare più difficili è riuscita a portare a casa risultati soddisfacenti, anche sotto il profilo del gioco. I viola sono tecnica mente più forti del Cagliari, ma sarà comunque una gara difficile, da interpretare con carattere e senza timore, pensando di giocare a Firenze.

Sono arrabbiato per la presa di posizione di Andrea Della Valle. Si è allontanato da una sua azienda solo perché una parte dei tifosi, minima, lo ha offeso. Dovrebbe fregarsene, perché il calcio funziona così quando le cose vanno male. Credo che la maggior parte dei tifosi viola che va allo stadio si disinteressa della proprietà. Non capisco la permalosità della famiglia Della Valle. La mia impressione è che si siano stufati di essere a capo di una società calcistica, ma se così fosse il discorso cambierebbe e avrebbero fatto bene a mettere in vendita la società"