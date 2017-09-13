Graziani: ''I Della Valle? Se ne freghino dei cori. Le concorrenti della viola sono già tutte davanti...''

A Radio Bruno, per parlare di Fiorentina, è intervenuto "Ciccio" Graziani: “Le potenziali concorrenti della Fiorentina sono già avanti, ci sono il Torino che ha già 7 punti e la Samp che ne ha 6 con u...

A Radio Bruno, per parlare di Fiorentina, è intervenuto "Ciccio" Graziani: “Le potenziali concorrenti della Fiorentina sono già avanti, ci sono il Torino che ha già 7 punti e la Samp che ne ha 6 con una gara da recuperare. I tre punti della Fiorentina a Verona sono positivi ma bisognerà dare continuità. Al Bentegodi la Fiorentina è stata in campo bene, mi è piaciuto soprattutto Thereau che era un calciatore che mancava. Ho visto giocare più da squadra, schemi di gioco abbastanza corali, mentre prima vedevo più centrali le invenzioni dei singoli. Serve tempo per assimilare il lavoro e mettere in pratica quello che vuole Pioli”.

Poi, sui Della Valle: Non capisco perché diano così tanto peso alla contestazione. Se veramente tengono all’azienza dovrebbero fregarsi di cori o striscioni. Se io devo pensare che loro non vengano allo stadio per questo motivo rimango stupito, spero che lo facciano perché hanno altri impegni”.