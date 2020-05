“Belotti? Ottimo centravanti – ha detto Ciccio Graziani a Radio Bruno Toscana – ma deve farne ancora di strada per arrivare ai miei livelli, deve poi vincere qualcosa. Scambio con Chiesa? Lo farei. Il Gallo può giocare con Vlahovic, se arrivasse mi si aprirebbe il cuore”.

“Stadio Franchi? La sua ristrutturazione – ha aggiunto – costerebbe come fare un nuovo stadio, troppa burocrazia in Italia. Possibile che non c’è uno spazio dove farlo?”