“Ripartenza? Dati incoraggianti – ha detto Ciccio Graziani a Radio Bruno – bisogna provare a ripartire. Iachini in ogni caso merita la conferma, ha cambiato la Fiorentina dal suo arrivo, ha ottenuto buoni risultati, deve restare. Chiesa? Lo terrei, le valutazioni si sono abbassate ora, bisognerebbe tenerlo per un paio d’anni così Commisso potrebbe incassare di più. Belotti? Mi piace molto, farei un sacrificio per prenderlo, giusto per fare il salto di qualità”.