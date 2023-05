Graziani: “Basilea notte storica più che magica. La corsa di Italiano ha dato forza alla Fiorentina”

Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, Francesco Graziani ha così commentato la vittoria della Fiorentina a Basilea per 3-1, valsa la finale di Conference League: “La definirei una serata storica più che magica. Ho un flash di Italiano che corre sulla linea laterale per dare la palla a Biraghi e rimetterla in gioco il più velocemente possibile. Quel gesto ha dato una grande forza interiore, ha trasmesso la voglia di vincere il prima possibile questa partita”.