Graziani: "Badelj conosce bene l'ambiente, è un usato sicuro. Lui vuole tanto tornare nei viola"

Queste le parole a Radio Sportiva dell'ex calciatore Ciccio Graziani sul possibile ritorno di Milan Badelj alla Fiorentina: "Badelj conosce bene l'ambiente poi ha delle innegabili qualità sia umane ch...

Queste le parole a Radio Sportiva dell'ex calciatore Ciccio Graziani sul possibile ritorno di Milan Badelj alla Fiorentina: "Badelj conosce bene l'ambiente poi ha delle innegabili qualità sia umane che tecniche. L'avventura alla Lazio per lui è stata poco felice. Riportarlo a Firenze vorrebbe dire riprendere un usato sicuro, in quella posizione di campo serve assolutamente uno come lui. Lui vuole tanto tornare quindi penso sia un'operazione fattibile e giusta".