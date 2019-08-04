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Graziani: "Badelj conosce bene l'ambiente, è un usato sicuro. Lui vuole tanto tornare nei viola"

Queste le parole a Radio Sportiva dell'ex calciatore Ciccio Graziani sul possibile ritorno di Milan Badelj alla Fiorentina: "Badelj conosce bene l'ambiente poi ha delle innegabili qualità sia umane ch...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
04 agosto 2019 21:12
Graziani: "Badelj conosce bene l'ambiente, è un usato sicuro. Lui vuole tanto tornare nei viola" -
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Queste le parole a Radio Sportiva dell'ex calciatore Ciccio Graziani sul possibile ritorno di Milan Badelj alla Fiorentina: "Badelj conosce bene l'ambiente poi ha delle innegabili qualità sia umane che tecniche. L'avventura alla Lazio per lui è stata poco felice. Riportarlo a Firenze vorrebbe dire riprendere un usato sicuro, in quella posizione di campo serve assolutamente uno come lui. Lui vuole tanto tornare quindi penso sia un'operazione fattibile e giusta".

 

 

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