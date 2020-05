Adesso che il decreto “Rilancio” è stato varato, il premier Conte dovrà vararne… un secondo. Il decreto “Rilancio del calcio”. Idealmente è questa la richiesta che gli sarà fatta dal presidente della FIGC, Gravina, in un vertice allargato al numero uno della Lega, Dal Pino.

L’industria calcio con tutti i posti di lavoro che garantisce e gli introiti che genera per il fisco non può riavviarsi quando ci sarà rischio zero. Gravina spera di incontrare Conte entro martedì per poter relazionare il giorno dopo il Consiglio Federale. Ne va del futuro del nostro pallone. Lo riporta il Corriere dello Sport.