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Gravina: "Dobbiamo tutti accogliere le parole di Commisso. La FIGC è pronta a prendere provvedimenti"

Queste le parole rilasciate al Corriere Fiorentino dal presidente della FIGC Gabriele Gravina riguardo alla condanna dei cori sull'Heysel di alcuni tifosi viola: "Accolgo positivamente le parole del p...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
10 settembre 2019 10:22
Gravina: "Dobbiamo tutti accogliere le parole di Commisso. La FIGC è pronta a prendere provvedimenti" -
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Queste le parole rilasciate al Corriere Fiorentino dal presidente della FIGC Gabriele Gravina riguardo alla condanna dei cori sull'Heysel di alcuni tifosi viola: "Accolgo positivamente le parole del presidente Commisso perchè sono segno di grande intelligenza. Credo però che tutte le parti in causa ovvero la Federazione ed i presidenti dei club possano e debbano costruire una rete di protezione della dignità e dell'essere umano. Non commento quanto successo alla festa della Curva Fiesole, mi limito a dire che siamo pronti a prendere provvedimenti nel caso si verificassero altri episodi simili".

 

 

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