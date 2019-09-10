Gravina: "Dobbiamo tutti accogliere le parole di Commisso. La FIGC è pronta a prendere provvedimenti"

Queste le parole rilasciate al Corriere Fiorentino dal presidente della FIGC Gabriele Gravina riguardo alla condanna dei cori sull'Heysel di alcuni tifosi viola: "Accolgo positivamente le parole del p...

Queste le parole rilasciate al Corriere Fiorentino dal presidente della FIGC Gabriele Gravina riguardo alla condanna dei cori sull'Heysel di alcuni tifosi viola: "Accolgo positivamente le parole del presidente Commisso perchè sono segno di grande intelligenza. Credo però che tutte le parti in causa ovvero la Federazione ed i presidenti dei club possano e debbano costruire una rete di protezione della dignità e dell'essere umano. Non commento quanto successo alla festa della Curva Fiesole, mi limito a dire che siamo pronti a prendere provvedimenti nel caso si verificassero altri episodi simili".