Grassia: “Pradè ha detto ciò che tutti pensano. Rinnovo a Palladino un grave errore”

Il noto giornalista Filippo Grassia ha parlato ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno, analizzando il brutto momento in casa Fiorentina. Questo il suo intervento:

“La situazione è cambiata dalla partita con la Roma, persa immeritatamente con Svilar che fa una prestazione strepitosa. Tutto questo non si è ripetuto con il Betis, dove la squadra ha mancato di personalità, di gioco e temperamento. A Venezia, anche per colpa di una formazione errata, hai giocato una partita di una mediocrità unica. Credo che Pradè abbia detto ciò che tutti pensano. La Fiorentina ha perso 8 punti fra Monza e Venezia, senza contare la sconfitta di Verona o di altri punti lasciati per strada con squadre di bassa classifica. Ciò dimostra che la Fiorentina non è in grado di fare gioco, cavandosela meglio di rimesse, come visto invece con squadre di alto livello. Con 6 punti in più oggi saremmo tranquillamente in corsa per la Champions.”

“Non capisco l’ostracismo nei confronti di Adlì, dopo essersi ripreso dall’infortunio, che nella prima fase del campionato era stato fondamentale. Non capisco il trattamento riservato a Comuzzo, peraltro lanciato da Palladino, per il quale hai rifiutato una grande offerta dal Napoli a Gennaio. Perché a Venezia non far giocare lui, per preferirgli un Ranieri palesemente scarico? Commisso ha sbagliato a rinnovare il contratto a Palladino, prima di queste partite. Adesso c’è da capire quanti giocatori resteranno a Firenze senza la complicatissima partecipazione ad una competizione europea. Bisogna capire che aria tira nello spogliatoio.”

“Nel momento in cui tu vuoi giocare con il 3-5-2 allora vai avanti con quel modulo. Ma devi considerare i giocatori che hai, Comuzzo è fortissimo e ha margini di crescita. Come può non essere titolare in questa Fiorentina un giocatore come Comuzzo? Ranieri è un ragazzo straordinario, ma dev’essere anche lui come gli altri più bravi nella marcatura a uomo. Spesso e volentieri lasciano troppo spazio all’attaccante. Due giocatori come Kean e De Gea farebbero bene a rimanere: chi credeva in loro? Kean potrebbe cercare una conferma importante nella Fiorentina. Gudmundsson e Fagioli li rimanderei al mittente: Fagioli non ha mai fatto una giocata verticale.”