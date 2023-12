Grande regalo del Torino alla Fiorentina. Asfaltata l’Atalanta, 3-0. Gasperini a meno 3 in classifica

Festa Toro all’Olimpico-Grande Torino. I granata superano 3-0 l’Atalanta. L’allievo Ivan Juric supera il maestro Gian Piero Gasperini conquistando tre punti importanti per il prosieguo della stagione. A sbloccare il match per i granata l’ex di turno Zapata mentre nella ripresa c’è gloria anche per Sanabria, che ha firmato il raddoppio su calcio di rigore procurato da un super Buongiorno prima del tris realizzato ancora dal colombiano.

Ivan Juric non ha convocato Radonjic e schiera al centro dell’attacco Sanabria al fianco di Zapata con Vlasic ad agire fra le linee. A centrocampo al fianco di Ilic gioca Linetty con Bellanova e Vojvoda sulle corsie laterali mentre in difesa davanti a Milinkovic-Savic confermato Tameze sul centro-destra, Rodriguez sul centro-sinistra e Buongiorno in mezzo. Risponde Gian Piero Gasperini con Musso fra i pali e De Roon abbassato sulla linea difensori al fianco Scalvini e Djimsiti.

A centrocampo con Ederson c’è Koopmeiners mentre Hateboer e Ruggeri percorrono le fasce. In attacco spazio a Lookman innescato da De Ketelaere e Miranchuk.La partita non inizia bene per la Dea con Djimsiti che dopo un quarto d’ora accusa un problema al flessore ed è costretto a chiedere il cambio. Al suo posto Gasperini schiera Bakker ma prima che venga ufficializzato il cambio, Vlasic prova la conclusione dalla distanza ma Musso blocca centralmente. Il Toro però si porta in vantaggio con Zapata che riceve un cross basso dalla sinistra di Vlasic, approfitta di un errore in anticipo di Scalvini e supera Musso con una conclusione ravvicinata.

La risposta nerazzurra non tarda ad arrivare ma il tiro dalla distanza di Ederson termina docile fra le braccia di Milinkovic-Savic. Verso la mezz’ora De Ketelaere avrebbe sul suo piede la palla del pareggio ma l’ex Milan calcia addosso al portiere granata che respinge.La ripresa si apre con un contatto tra Scalvini e Buongiorno. Il centrale dell’Atalanta trattiene l’avversario in area di rigore e, dopo essere chiamato all’on-field review, Piccinini assegna la massima punizione per il Torino. Dal dischetto si presenta Sanabria che spiazza Musso.

I granata trovano praterie per ripartire in contropiede e al 20’ è Bellanova che si presenta sul lato destro dell’area di rigore e calcia in porta ma il pallone termina alto sopra la traversa. La squadra di Gasperini non riesce a farsi vedere dalle parti di Milinkovic-Savic ma soffre le continue accelerazioni della formazione padrona di casa che si presenta a più riprese in area sfiorando il terzo gol. Alla mezz’ora è Ilic a rendersi pericoloso su punizione ma il centrocampista calcia troppo debolente, nessun problema per Musso.

A dieci dalla fine un’accelerazione della Dea porta Pasalic e calciare dentro l’area ma Milinkovic-Savic si allunga e devia in corner. Ad un minuto dal 90’ Miranchuk viene servito sul lato sinistro dell’area e calcia in diagonale ma ancora una volta Milinkovic-Savic respinge. Nel recupero c’è tempo anche per la doppietta personale di Zapata per il 3-0 definitivo. Lo riporta TMW

