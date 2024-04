Grande notizia per la Fiorentina. Il Torino pareggia (0-0) con il Frosinone e Viola a -2 con due partite in meno

Finisce con un pareggio a reti inviolate il match delle 15 tra Torino e Frosinone. I granata non riescono ad imporsi davanti al proprio pubblico in una sfida di importanza fondamentale per la corsa all’Europa ed i tanti tifosi accorsi all’Olimpico Grande Torino mostrano la propria delusione con una pioggia di fischi nei confronti degli uomini di Juric. In chiave classifica si tratta di una buona notizia per la Fiorentina a pochi minuti dal fischio d’inizio della gara contro la Salernitana; infatti adesso i Viola si trovano a soli 2 punti di distanza dal Torino, che occupa il nono posto, ma con due partite ancora da giocare (contro proprio la Salernitana e l’Atalanta).

LA FORMAZIONE UFFICIALE DELLA FIORENTINA