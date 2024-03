Grande commozione al Viola Park per la camera ardente di Barone. Presenti Commisso e Pradè. Tanti tifosi

Si è aperta questa mattina la camera ardente disposta all’interno del Viola Park per dare un ultimo saluto al direttore generale della Fiorentina Joe Barone scomparso ieri in seguito al malore che lo aveva colpito nella giornata di Domenica. All’interno della camera ardente c’è anche il presidente della Fiorentina Rocco Commisso che è arrivato stamattina dagli States, insieme a lui oltre alla moglie e i figli di Joe Barone sono presenti il DS Daniele Pradè, l’architetto Casamonti e il costruttore Nigro che hanno contribuito a costruire il Viola Park insieme a Barone. Tanti i tifosi che già da questa mattina sono arrivati al Viola Park per dare un ultimo saluto al compianto dirigente viola.

CAMERA ARDENTE VIOLA PARK PER BARONE