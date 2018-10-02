Grana per Gasperini: il giudice sportivo decide di multarlo per l'atteggiamento avuto a fine match

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è stato multato per l'eccessiva reazione avuta a fine gara nei comfronti del collega Stefano Pioli. Come si evince dal comunicato, il Giudice Sportivo a...

L'allenatore dell'Atalanta Gian Piero Gasperini è stato multato per l'eccessiva reazione avuta a fine gara nei comfronti del collega Stefano Pioli. Come si evince dal comunicato, il Giudice Sportivo affligge una ammenda di 5000.00€ al mister bergamasco per avere, al termime della gara, affrontato polemicamente l'allenatore della squadra avversaria, spintonandolo senza conseguenze. Oltre il danno quindi la beffa per Gasperini, che seppure avesse ragione a dichiarare che il rigore di Chiesa fosse inesistente, di certo ha sbagliato modi e tempi per ricriminare, facendo dichiarazioni sul gioiellino viola a sproposito e prive di ogni fondamento.