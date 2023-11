Gran Galà del Calcio, Ranieri la rivelazione dell’anno. Parisi è il miglior giovane del 2022-23

Martedi 21 Novembre, al Saint Joseph Resort di Salerno, si svolgerà la dodicesima edizione del Gran Gala’ del Calcio riservato ai migliori atleti della stagione 2022/2023. L’evento, ideato e prodotto dal giornalista e project manager Donato Alfani. Tra i premiati troviamo anche tre giocatori della Fiorentina, in particolare Fabiano Parisi come miglior giovane calciatore dell’anno. Luca Ranieri per essere stata la rivelazione della stagione passata e Cristiano Biraghi come terzino sinistro nella top undici della Serie A della scorsa stagione.