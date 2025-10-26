Gosens tocca quota 200 in Serie A: “L’Italia è la mia seconda casa” e carica la Fiorentina

Queste le parole di Robin Gosens rilasciate a Sky Sport nel prepartita di Fiorentina-Bologna:

“Giovedì non ho giocato ma bisogna fare come a Vienna dove abbiamo dominato la gara,. Abbiamo costruito bene e rischiato poco gestendo al meglio ogni fase della partita. Dobbiamo ripartire da questa prestazione e replicarla contro il Bologna. Oggi sono 200 prensenze in Serie A. L’Italia mi ha dato l’opportunità di misurarmi con grandi campioni, di andare in nazionale e raggiungere i traguardi che ho sempre sognato. Per me è una seconda casa“