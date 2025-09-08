Gosens su Kean: “Ha tutte le potenzialità per confermarsi un top, importanti le motivazioni giuste”

Robin Gosens, calciatore della Fiorentina, al Corriere Fiorentino ha parlato anche di Moise Kean: “Secondo me questa è la chiave di tutto, la cosa più difficile nel nostro lavoro di calciatori è ripetersi. Un conto è fare un anno da protagonista, un altro è dimostrarsi vincenti sempre. È la differenza che passa tra un bravo giocatore e un campione. Vale per tutti, non solo per Kean: lui ha tutte le potenzialità per confermarsi un top, l’importante è imparare a saper gestire la pressione e soprattutto trovare le motivazioni giuste giorno dopo giorno”.