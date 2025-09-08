8 Settembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 09:47

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Gosens su Kean: “Ha tutte le potenzialità per confermarsi un top, importanti le motivazioni giuste”

Firenze, Viola Park, 25.07.2025, Fiorentina-Carrarese, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

Rassegna Stampa

Gosens su Kean: “Ha tutte le potenzialità per confermarsi un top, importanti le motivazioni giuste”

Redazione

8 Settembre · 09:47

Aggiornamento: 8 Settembre 2025 · 09:47

TAG:

ComuzzoFiorentinaKean

Condividi:

di

"Un conto è fare un anno da protagonisti, un altro è dimostrarsi un vincente"

Robin Gosens, calciatore della Fiorentina, al Corriere Fiorentino ha parlato anche di Moise Kean: “Secondo me questa è la chiave di tutto, la cosa più difficile nel nostro lavoro di calciatori è ripetersi. Un conto è fare un anno da protagonista, un altro è dimostrarsi vincenti sempre. È la differenza che passa tra un bravo giocatore e un campione. Vale per tutti, non solo per Kean: lui ha tutte le potenzialità per confermarsi un top, l’importante è imparare a saper gestire la pressione e soprattutto trovare le motivazioni giuste giorno dopo giorno”.

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio