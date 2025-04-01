Gosens su Kean: "Ammiro molto la sua passione per la musica, fa bene a coltivarla ogni giorno"

L'esterno tedesco ha elogiato l'operato di Moise Kean in campo musicale dopo il rilascio del suo ultimo album

Al Podcast Copa TS è intervenuto Robin Gosens che ha parlato anche di Moise Kean riguardo alla sua passione per la musica: "A volte se i giocatori fanno altro oltre che al calcio, vengono criticati perché dicono che non ti concentri esclusivamente sul campo, invece per noi è bello cercare di esprimerci anche in altri modi perché siamo esseri umani prima che calciatori, quindi Moise fa benissimo a continuare a coltivare questa sua grande passione. Inoltre, a me piace molto il suo album e lo trovo un artista molto bravo che ascolto volentieri oltre che essere un grande amico."

Sul gruppo viola: "Adoro Firenze e la Fiorentina, sono felice qui e abbiamo creato un grande gruppo guidato da un allenatore giovane che ammiro e che mi piace molto per le idee moderne che ha. Nella Fiorentina si sta benissimo a livello umano, per esempio Moise è andato a chiedere la serata libera quando ha rilasciato il suo album perché aveva piacere di averci lì con lui."