Gosens: "Non sappiamo più reagire agli errori. Via le negatività dallo spogliatoio, ora si vede chi siamo"

Robin Gosens ha parlato dalla sala stampa del Franchi dopo il pareggio della Fiorentina contro il Torino, queste le sue parole:"Sto provando a capire anche io cosa ci sta succedendo, nel primo tempo a...

Robin Gosens ha parlato dalla sala stampa del Franchi dopo il pareggio della Fiorentina contro il Torino, queste le sue parole:

"Sto provando a capire anche io cosa ci sta succedendo, nel primo tempo abbiamo fatto bene, creato qualcosa, poi è successo quello che ci sta succedendo da tanto tempo, un episodio negativo ci ha tagliato le gambe e va capito perchè avviene tutto questo. Se entrano i pensieri negativi tutto va peggio, le gambe vanno più piano. Secondo me è una questione di testa, io vedo la nostra squadra volare durante la settimana, con tanto lavoro, siamo andati a mille.

Dopo questa partita mi sto domandando se è di testa o di fisico, i pensieri negativi influiscono in maniera negativa, cosi le gambe girano più lente. Sta mancando la mentalità positiva, noi come famiglia e come gruppo dobbiamo essere più forti di quello che capita in maniera negativa. Abbiamo bisogno di pensieri positivi nello spogliatoio, non ci può essere spazio alla negatività.

Non posso parlare per gli altri, posso solo parlare per me, i cori mi fanno tanto male, i tifosi hanno delle aspettative che fanno rispettate ed accettate. Nel calcio le cose dipendono solo dai risultati, io posso promettere che stiamo facendo davvero di tutto per ripartire, abbiamo bisogno di stare uniti e vicini. Abbiamo fatto 8 vittorie di fila, quando si vince è sempre tutto facile, adesso vediamo se siamo una famiglia forte.

Gli errori fanno parte del calcio, io ho sempre aiutato tutti i compagni dopo un errore, io poi vado nello spogliatoio e abbraccio il mio compagno che ha sbagliato e gli dico che è forte, poi dobbiamo essere forti nel ripartire, ognuno di noi deve fare del proprio meglio per la squadra e per aiutare il compagno che ha sbagliato. Anche quando abbiamo vinto 8 partite di seguito abbiamo fatto degli errori ma conta la reazione a questi.

LE PAROLE DI PALLADINO IN CONFERENZA STAMPA DOPO IL PAREGGIO

https://www.labaroviola.com/palladino-puniti-da-errore-individuale-ho-tolto-gudmundsson-perche-in-calo-fisico-colpani-mi-serviva/285373/