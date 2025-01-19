Palladino: "Puniti da errore individuale. Ho tolto Gudmundsson perchè in calo fisico, Colpani mi serviva"

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa dopo il pareggio della Fiorentina

Raffaele Palladino ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Torino, queste le parole dell'allenatore della Fiorentina:

"C'è dispiacere per non aver portato 3 punti a casa, la squadra ha approcciato benissimo la partita, con grande voglia, grande intensità, siamo andati in vantaggio e si era messa nel verso giusto. Non siamo andati sul raddoppio e in serie A se le tiene in bilico può succedere qualsiasi cosa. Abbiamo preso il pareggio per colpa di un errore individuale, dopo potevamo fare indubbiamente meglio. I primi ad essere dispiaciuti sono i ragazzi. Cerchiamo di vedere il bicchiere mezzo pieno, siamo sesti in classifica e che abbiamo dietro squadre come Milan e Roma, siamo la quarta miglior difesa, abbiamo il girone di ritorno da affrontare e dobbiamo uscire da questo momento con il lavoro.

Abbiamo fatto una buona gara, tirato in porta più di 20 volte, appena sbagli mezza cosa fai sotto e si sente l'aspetto psicologico, siamo molto giovani, quando va tutto bene ci sono pensieri positivi, adesso non devono esserci pensieri negativi. Non ho parlato con il presidente Commisso, ho parlato con la squadre e con lo staff. Del mercato ci pensa la società, io penso all'aspetto tecnico e tattico. Kayode e Ikonè non convocati sono state scelte societarie perchè ci sono situazioni in divenire.

Capisco i tifosi, anche noi stiamo male quando non si vince, sappiamo che dobbiamo fare meglio quando non si vince, noi dobbiamo sempre e solo lavorare, non servono parole ma solo fatti. Sono abituato cosi e anche i ragazzi ci tengono ad uscire da questo momento. Posso sbagliare, posso essere criticato, cerco di fare del mio meglio e i ragazzi danno tutto. Io voglio vincere le partite cosi come la squadre e la società.

L'errore non è di Comuzzo, dovevamo uscire meglio e si tratta di un errore individuale in cui dovevamo fare meglio. Pongracic ha avuto problemi legati alla continuità, adesso si sta allenando bene e verrà valutato nelle prossime settimane sicuramente avrà le sue caratteristiche. Ho tolto Gudmundsson perchè stava calando fisicamente anche se aveva fatto una buona partita, Colpani l'ho tenuto dentro perchè volevo in campo chi giocava con il piede invertito. Sono contento per Folorunsho, ha fatto una grande partita e ci dà le caratteristiche che ci mancano"

I CORI DELLA FIESOLE CONTRO LA SQUADRA A FINE PARTITA

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