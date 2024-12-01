Gosens: “L’Inter è favorita per lo scudetto, contro di loro capiremo chi siamo, abbiamo una grande squadra”

Gosens ha avuto poco spazio all'Inter, per questo poi venne ceduto all'Union

Robin Gosens, l'esterno viola in nerazzurro non trovò spazio, con la società che gli lasciò intendere che sarebbe stato meglio cercare un altro club perché a Milano non avrebbe probabilmente giocato. Da lì il trasferimento finalizzato per circa 15 milioni di euro all'Union Berlino ed il resto è storia: l'annata in Germania, la voglia d'Italia, l'approdo a Firenze nelle ultime battute del mercato estivo. Nessuna rivalsa, semmai la costante ricerca della vittoria. Questo animerà la partita di Robin Gosens che in viola al momento ha collezionato 13 partite e 3 gol.

"Dal primo istante però ho capito che questa era una grande squadra. De Gea è il miglior portiere della Serie A ed una fonte di ispirazione per tutti noi, Kean un attaccante completo che ha tutto per diventare una top star. Contro l'Inter capiremo chi siamo, sono i favoriti per lo scudetto. Lì ho vinto tre titoli e non vedo l'ora di salutare i miei ex compagni", queste le parole di Robin Gosens a TNT Sports.

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