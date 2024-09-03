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Gosens e la sua vena realizzativa: dal suo arrivo in Serie A ha segnato 29 gol, più di ogni altro difensore

Dal suo arrivo in Italia nel 2017, Gosens ha segnato ben 29 gol, risultando il difensore con più marcature in Serie A

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
03 settembre 2024 14:10
Gosens e la sua vena realizzativa: dal suo arrivo in Serie A ha segnato 29 gol, più di ogni altro difensore - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 1.09.2024, Fiorentina-Monza, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Robin Gosens è senza dubbio uno dei colpi last minute più interessanti messi a segno dalla Fiorentina. Si tratta di un acquisto importante, nonostante l'ultima stagione in chiaroscuro con la maglia dell'Union Berlino e l'età che avanza (30 anni). Infatti, Gosens ha già fatto molto bene in Italia, soprattutto con la maglia dell'Atalanta, dove interpretava il solito ruolo che gli ha già affidato mister Palladino nella sua nuova Fiorentina.

A confermare la qualità dell'acquisto viola c'è una statistica che fa ben sperare anche sulle sue  possibilità realizzative: dal suo arrivo in Serie A, datato 2017, Gosens è infatti il difensore con più gol segnati nel torneo (29). Tra questi, 25 con la maglia dell'Atalanta, 3 con quella dell'Inter e 1, provvidenziale, proprio con la maglia della Fiorentina, arrivato allo scadere contro il Monza.


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