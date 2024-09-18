Gosens è il calciatore che ha corso più km. La Nazione: "Se continua così, il riscatto sarà solo una formalità"

Gosens ha iniziato molto bene la sua avventura alla Fiorentina

Gosens è anche stato il giocatore che nei due match ha corso più chilometri: 12,3 contro il monza e 11,6 contro l'Atalanta. Se continua a essere così decisivo, per i viola il riscatto sarà solo una formalità visto che è fissato a sette milioni di euro se il tedesco dovesse disputare la metà delle partite stagionali dal primo minuto. Lo scrive La Nazione.

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