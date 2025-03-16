Gosens: "Alla Fiorentina mi sono sentito subito a casa, provo a ripagare l'affetto che ricevo"

Un contentissimo Robin Gosens è intervenuto ai microfoni di Sky, sottolineando il bellissimo rapporto stabilito con la Fiorentina e i tifosi

Robin Gosens, autore del gol che ha aperto Fiorentina-Juventus, ha parlato a Sky Sport dopo la partita. Queste le sue parole, riportate da TMW: “In questa squadra mi sono sentito a casa fin da subito. Provo a dare qualcosa indietro rispetto a tutto l'affetto che ricevo. Per me la positività è tutto nel calcio. Una mente positiva rende tutto più facile. Sono felice di essere apprezzato”