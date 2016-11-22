GONZALO, RINNOVO VICINO. ECCO L'OFFERTA DI CONTRATTO DELLA FIORENTINA

La Fiorentina ha offerto al suo capitano anche la possibilità di diventare allenatore delle giovanili

È terminato alle 12.20 l'incontro tra il direttore generale della Fiorentina Pantaleo Corvino e il procuratore di Gonzalo Rodriguez, sia la società viola che l'agente del capitano viola hanno confermato la volontà di proseguire insieme. L'incontro è avvenuto all'interno del centro sportivo viola. La Fiorentina, come confermato anche dal procuratore visibilmente soddisfatto dell'esito dell'incontro uscendo dai campini, ha offerto un contratto di un anno con opzione per il secondo. In sostanza la possibilità di giocare almeno fino a 35 anni nella squadra gigliata. Gonzalo è un classe 1984, oggi guadagna circa 1 milione e 200 mila euro a stagione, il suo contratto scadrà nel prossimo giugno. La Fiorentina ha offerto un contratto da 1 milione di euro l'anno e la possibilità di diventare un allenatore delle giovanili viola al termine della carriera. Adesso si aspetta la risposta del capitano viola.

Flavio Ognissanti