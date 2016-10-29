Gonzalo: "Fuori la rabbia, questa va vinta per forza"

Il difensore carica i suoi all'intervallo

All'intervallo di Bologna-Fiorentina, con le due squadre sul punteggio di 0-1 per i viola, ha parlato ai microfoni di Premium Sport il difensore Gonzalo Rodriguez: "Dobbiamo approfittare dell'uomo in più e chiudere la partita. È il momento di tirare fuori la grinta e la rabbia che abbiamo in corpo. Questa è una gara che dobbiamo vincere per forza, senza scuse". Certo, l'espulsione di Gastaldello alla mezz'ora ha spianato la strada ad una Fiorentina già volitiva, che adesso deve portare a casa per forza i tre punti, dal momento che, se non succederanno altri episodi simili, si ritroverà a giocare con l'uomo in più per un'ora.