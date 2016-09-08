Gonzalo: "Andiamo a Genova per vincere, voglio restare alla Fiorentina. Il mercato..."

Le mie condizioni? Sto bene ma ho bisogno di allenarmi ancora. Borja è sereno

Alla presentazione della terza maglia al Fiorentina Store del Duomo ha parlato alla stampa Gonzalo Rodriguez. Queste le sue parole:

"La maglia? La più importante è quella viola, ma poi servono altri colori. Comunque nello spogliatoio l'abbiamo presa bene.

Le mie condizioni? Sto bene ma devo allenarmi ancora per raggiungere la forma migliore. Quest'anno abbiamo più alternative e possiamo affrontare l'Europa League in maniera diversa, più completa. I nuovi arrivi ci migliorano.

Borja? Sono contento che sia rimasto, perché siamo arrivati insieme ed è un amico. Lui si allena sempre al massimo.

Genoa? Domenica sarà una gara difficile, ma andiamo li per vincere.

I tifosi? Sono sempre rimasti con noi, anche nei momenti più difficili. I tifosi non abbiano dubbi, perché sia noi che il mister siamo tranquilli e vogliamo fare il meglio.

Rinnovo? Adesso che è un finito il mercato si può pensare al mio rinnovo, nel mese di ottobre arriverà il mio procuratore e ci metteremo d'accordo per restare a Firenze"