Gonzalo: "Domenica dobbiamo vincere. Siamo piu forti e completi dello scorso anno. Il rimpianto..."

Il campionato è lungo, lo scorso anno siamo calati alla fine. Dobbiamo fare meglio di così

Gonzalo Rodriguez ha parlato ai microfoni di Mediaset Premium, queste le sue parole:

“Abbiamo fatto bene in tante partite, le difficoltà maggiori le abbiamo avute all'inizio dell'anno. In due o tre occasioni potevamo fare di più, possiamo migliorare ancora. L’anno scorso nel girone d’andata abbiamo fatto benissimo, poi siamo calati: il campionato è lungo. Domenica contro l'Empoli vogliamo vincere. Non dobbiamo paragonare questa Fiorentina a quella dello scorso anno, sono due squadre diverse, forse quest'anno siamo più squadra e anche chi che non gioca molto è all’altezza dei titolari. Dobbiamo di certo dare di più e migliorare, in Europa però stiamo andando bene, lo scorso anno non era così. Adesso vogliamo vincere a Empoli. Il nostro rimpianto sono le partite in casa, quest’anno sembra che le cose siano più difficili, ma davanti ai nostri tifosi dobbiamo fare meglio. Rispetto allo scorso anno abbiamo preparato meglio la partita contro l'Empoli, l'anno scorso abbiamo meritato di perdere perché abbiamo giocato male. Rinnovo? Domenica arriverà il procuratore e parlerà con la società, non conosco il loro pensiero, io qui sto bene ma non si puo mai sapere, nessuno è indispensabile" conclude Gonzalo Rodriguez.