Gonzalez può tornare tra una settimana, Sottil prima, nel mirino c’è la Sampdoria

Risolto (forse in via definitiva) il problema legato alle prime punte, adesso Vincenzo Italiano aspetta di ricevere notizie confortanti anche da parte dei suoi esterni. E questo non tanto in fatto di gol ma per ciò che riguarda la disponibilità di due pezzi da 90 come Gonzalez e Sottil in vista del rush finale tra Conference League e Serie A prima della sosta. Notizie più precise arriveranno al termine della seduta di questa mattina alle 11, quando la Fiorentina tornerà in campo per preparare l’ultima gara in trasferta del girone europeo contro l’RFS, prevista dopodomani alle 16:30.

Per il momento sul conto dell’argentino le bocche restano cucite (ma la sensazione è che prima del turno infrasettimanale con la Salernitana non riceverà l’ok dai medici) mentre una tempistica più chiara dovrebbe riguardare Sottil, che a breve riprenderà a lavorare col gruppo dopo essersi messo alle spalle i postumi di una lunga serie di problemi alla schiena. Il classe ’99 potrebbe così rendersi disponibile non tanto per la partita in Lettonia (per la quale, domani mattina, i viola effettueranno la rifinitura a Firenze) ma per domenica a Marassi contro la Samp. Lo scrive il Corriere dello Sport.

