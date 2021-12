Gonzalez: “Paura in difesa? Mai. Siamo forti, vogliamo sempre vincere. Vogliamo l’Europa”

Nico Gonzalez è intervenuto ai microfoni di Sky Sport durante il pre-partita di Fiorentina-Sassuolo. Ecco le sue parole: “Paura in difesa? Mai. La Fiorentina è una squadra forte ed ha giocatori importanti in ogni reparto, in difesa come in attacco. Giochiamo sempre tranquilli con l’obiettivo della vittoria. Vogliamo continuare su questa strada, terminare il campionato in zona Europa sarebbe fantastico. Stiamo lavorando bene e penso si veda”.

