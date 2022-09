Gonzalez nell’ultima settimana ha lavorato a parte: difficilmente sarà titolare contro la Dea

Ma quello legato al regista non è solo l’unico giallo che Italiano si troverà a dover fronteggiare a proposito dei Nazionali di rientro a Firenze. Anche sul conto di Gonzalez infatti l’attesa è alta, specie perché il giocatore – a lungo ai box per un problema al tallone già al termine dell’ultimo turno di campionato era stato vittima dei medesimi guai al pie- de: motivo per il quale l’esterno, che ha aderito last-minute alla convocazioni dell’Argenti- na, nell’ultima settimana ha lavorato a parte, andando in tribuna nelle sfide di Messi e compagni con Honduras e Giamaica. Difficile, in ogni caso, che il tecnico pensi a Nico titolare già per la sfida con l’Atalanta: nel- lo scorso campionato, in occasione delle cinque soste per le Nazionali, l’argentino era stato schierato dal 1’ alla ripesa appena una volta (dopo l’ultimo stop di fine marzo), quando poi decise con un suo gol la sfida contro l’Empoli. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, RIGANÒ ATTACCA: “NON È CORRETTO CHE GOLLINI PRENDA IL TRIPLO DELLO STIPENDIO RISPETTO A TERRACCIANO”