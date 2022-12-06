Gonzalez, il rientro a Firenze slitta di qualche giorno: il suo ritorno al lavoro sarà graduale

Il rapporto tra la Fiorentina e l'argentino si è disteso

Slitta di qualche giorno il ritorno in città di Nico Gonzalez, con un appuntamento fissato al centro sportivo nel week-end, tra sabato e domenica, per riprendere la preparazione e soprattutto completare il percorso di recupero dopo l’infortunio.

L’argentino è reduce da un periodo trascorso in Argentina nel quale ha provato a superare la delusione del mondiale vissuto da spettatore, e pur continuando a convivere con quei problemi muscolari che lo avevano costretto a lasciare il Qatar adesso la Fiorentina punta soprattutto sulla sua voglia di rivincita. Al termine di settimane vissute persino da separato in casa, culminate con le parole del dg Barone che prima della gara con il Milan aveva parlato di un calciatore interessato solo alla nazionale, il rapporto tra società e Nico Gonzalez si è fatto meno teso anche grazie a una cena chiarificatrice che avrebbe (per il momento) stoppato qualsiasi scenario di mercato.

È stato in quell’incontro, prima che Gonzalez ripartisse per il Sudamerica, che Barone ha ribadito la piena fiducia al calciatore, pur auspicando il suo ritorno ai livelli migliori una volta smaltite le problematiche fisiche. Anche per questo motivo nel corso dei prossimi giorni il ritorno al lavoro sarà graduale, con l’obiettivo prioritario di non prendersi rischi dopo un avvio di stagione a dir poco complicato. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

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