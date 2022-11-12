Gonzalez al Mondiale con l’Argentina: lunedì la partenza per il Qatar 

La notizia era nell’aria da settimane ma ci ha pensato il ct dell’Argentina Scaloni a rederla ufficiale con un video pubblicato sui social dell’Afa

La notizia era nell’aria da settimane ma ci ha pensato il ct dell’Argentina Scaloni a rederla ufficiale con un video pubblicato sui social dell’Afa: anche Nico Gonzalez farà parte della spedizione dei 26 che prenderanno parte ai Mondiali in Qatar. Nulla di sorprendente in casa viola visto che da tempo, nonostante le precarie condizioni, l’esterno era certo di rientrare nella lista. Fin da quando, cioè, un medico della Selección era venuto in missione a Firenze per accertarsi dello stato fisico di Nico, alla luce del problema accusato nei primi minuti di Fiorentina-Inter. Logico però che a Firenze la chiamata in Qatar di Gonzalez, per quanto scontata, abbia riportato in primo piano il rendimento alterno che l’attaccante ha messo insieme in questo avvio di stagione.

Lunedì nel frattempo il classe ’97 (che si allena ormai da una settimana in gruppo ma non è mai stato convocato) volerà negli Emirati Arabi, dove mercoledì prossimo è in programma un test amichevole tra l'Argentina e i padroni di casa, a meno di una settimana dal debutto mondiale. Lo scrive il Corriere dello Sport.

LEGGI ANCHE, IL CT SCALONI ANNUNCIA I CONVOCATI DELL’ARGENTINA: NICO GONZALEZ ANDRÀ AL MONDIALE. FUORI QUARTA

https://www.labaroviola.com/il-ct-scaloni-annuncia-i-convocati-dellargentina-nico-gonzalez-andra-al-mondiale-fuori-quarta/192096/