"Gonçalves ha fatto la storia del calcio portoghese, la sua partenza si farà sentire allo Sporting"

Il tecnico portoghese ha parlato del giocatore arrivato in viola

Il tecnico dello Sporting Lisbona, Rui Borges, ha espresso il proprio saluto nei confronti di Pedro Gonçalves e Daniel Bragança, passati rispettivamente alla Fiorentina e al Torino, in occasione dell'incontro con i media. L'allenatore ha evidenziato l'impatto straordinario dei due elementi all'interno della realtà lusitana, augurando loro il massimo successo per il futuro professionale: «Hanno lasciato un'impronta indelebile nella memoria della nostra società, ma il movimento costante fa parte della natura stessa del calcio. Auguro a entrambi le migliori fortune. Si tratta di due campioni che hanno caratterizzato un'epoca e segnato in modo indelebile il percorso di questo club».

Entrambi vantano un palmarès di rilievo con i biancoverdi, arricchito da tre titoli nazionali nell'ultimo quinquennio, oltre a una Coppa del Portogallo, una Coppa di Lega e una Supercoppa. Nonostante questi successi, i due centrocampisti hanno awvertito l'esigenza di cimentarsi in stimoli differenti, una scelta ampiamente compresa dal loro ormai ex tecnico. «Daniel, per la continuità dimostrata lungo tutto il suo percorso di crescita, rappresenterà una figura guida per i giovani delle nostre giovanili. Pote ha segnato un momento storico per la nostra squadra e per l'intero movimento lusitano grazie a prestazioni eccezionali e statistiche fuori dal comune. Parliamo di due figure cardine che rimarranno nell'albo d'oro dello Sporting e a cui auguriamo di raggiungere le vette più alte».

In chiusura, Borges ha sintetizzato il significato profondo di questi trasferimenti all'interno dei meccanismi del calcio moderno: «Si tratta dell'evoluzione fisiologica di questo sport. Il gruppo vive di avvicendamenti continui, con partenze e nuovi innesti; c'è chi cerca maggiore spazio e chi muove il passo successivo grazie al valore dimostrato in campo. È un processo naturale che caratterizza qualunque società calcistica».