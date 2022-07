Gollini: “Avevo bisogno di un’esperienza che mi stimolasse al massimo. Voglio ripagare i tifosi sul campo”

Il nuovo portiere, Pierluigi Gollini è stato presentato dal direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, ai tifosi presso il Viola Village di Moena. Ecco le parole del portiere: “Avevo bisogno di una esperienza che mi stimolasse al massimo, tra l’altro senza il mio passato a Firenze forse oggi non sarei qui. Voglio ripagare i tifosi in campo. Nello spogliatoio ascoltiamo hip-hop, ma c’è anche una parte sudamericana, così come il reggaeton e la house. Forse però la colonna sonora, qui, potrebbe essere In The Air Tonight di Phil Collins visto che si sta creando qualcosa di bello”